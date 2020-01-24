Зеленский просит парламент Израиля ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли
Об этом сообщает Офис президента.
Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.
Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в десять раз, отметили переговорщики.
Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.
"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский.
- 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла правительственный закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль".
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