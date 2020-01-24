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Espreso.tvОбществоЗеленский - Нетаньяху: Проблему въезда украинский в Израиль нужно решить в ближайшее время

Зеленский - Нетаньяху: Проблему въезда украинский в Израиль нужно решить в ближайшее время


фото: reuters
Проблему въезда украинский в Израиль нужно решить в ближайшее время

Об этом во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил президент Украины Владимир Зеленский , передает Офис президента .

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - отметил Зеленский.

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