Зеленский - Нетаньяху: Проблему въезда украинский в Израиль нужно решить в ближайшее время
24 января, 2020, 15:36
Проблему въезда украинский в Израиль нужно решить в ближайшее время
Об этом во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил президент Украины Владимир Зеленский , передает Офис президента .
"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - отметил Зеленский.
Читайте также: "Вызывает удивление": В Израиле озадачены решением Зеленского
- Напомним, по данным пограничников, с начала 2019 2,7 тысячам украинский отказали во въезде в Израиль, а 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.
- В феврале в израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 Украинские за того, что 35 израильтянам отказали во въезде в Украину .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-