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Espreso.tvОбществоЗаработал виртуальный реверс газа между Украиной и Польшей

Заработал виртуальный реверс газа между Украиной и Польшей


фото: epravda
24 января генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о начале "виртуального реверса" газа между Украиной и Польшей и анонсировал предстоящее соглашение со Словакией и Венгрией

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в Facebook.

Макогон рассказал, что начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через пункт Дроздовичи.

"Если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн м куб. в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн м куб., то фактически транспортируется через границу только 7 млн м куб . (9-2). Раньше мы не могли делать такие операции из-за исторического транзитного контракта и были вынуждены физически вывозить весь объем газа в Польшу через Дроздовичи и завозить необходимые объемы назад через пункт Германовичи", - объясняет генеральный директор национального оператора ГТС.

Он добавляет, что ранее Украина была ограничена техническими возможностями трубопровода в Германовичах.

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн м куб. в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн м куб.)", - заявил Сергей Макогон.

Он добавил, что ожидает открытия виртуального реверса с Венгрией и Словакией и подчеркнул, что со стороны Украины все приготовления уже сделаны.

"Сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн м куб. транзит в Польшу - 9,1 млн м куб. Соответственно, только 3,6 млн м куб. Физически будут доставлены в Польшу. Хочу заметить, что ранее летом максимальная техническая возможность по поводу импорта в Украину из Польши была только 4,3 млн м куб. в сутки. То есть теперь больше уже таких ограничений нет ", - подчеркнул Макогон.

  • Напомним, 14 января Макогон сообщил, что Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров
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