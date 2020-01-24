В Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина
24 января, 2020, 16:53
Вечером 22 января полиция Иерусалима задержала мужчину по подозрению в организации покушения на президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщают израильские Вести .
Мужчина подошел к сотруднице полиции и спросил, прибыл ли Владимир Путин к мемориальному комплексу "Яд ва-Шем". Она ответила, что не прибыл, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. Он ответил, что хочет "его убрать".
Мужчину сразу доставили в полицейский участок. Утром 23 января суд сначала продлил срок пребывания задержанного в отделении на еще одни сутки, а затем, по просьбе защиты, все же позволил выпустить мужчину сразу после отлета Путина.
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