В Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина

24 января, 2020, 16:53

Вечером 22 января полиция Иерусалима задержала мужчину по подозрению в организации покушения на президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщают израильские Вести .

Мужчина подошел к сотруднице полиции и спросил, прибыл ли Владимир Путин к мемориальному комплексу "Яд ва-Шем". Она ответила, что не прибыл, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. Он ответил, что хочет "его убрать".

Мужчину сразу доставили в полицейский участок. Утром 23 января суд сначала продлил срок пребывания задержанного в отделении на еще одни сутки, а затем, по просьбе защиты, все же позволил выпустить мужчину сразу после отлета Путина.