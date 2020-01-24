В Венесуэле горела тростниковая плантация, десятки погибших и раненых

24 января, 2020, 11:56

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара на севере Венесуэлы

Об этом сообщает портал El Pitazo.

Пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа. Погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги. Их доставили в больницу.

На месте происшествия остаются представители спасательных служб.

Напомним, сегодня же в результате взрыва бензовоза в густонаселенном районе Лимы , столицы Перу, погиб один человек, еще около 50 получили ранения.