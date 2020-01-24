В Венесуэле горела тростниковая плантация, десятки погибших и раненых
24 января, 2020, 11:56
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара на севере Венесуэлы
Об этом сообщает портал El Pitazo.
Пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа. Погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги. Их доставили в больницу.
На месте происшествия остаются представители спасательных служб.
Напомним, сегодня же в результате взрыва бензовоза в густонаселенном районе Лимы , столицы Перу, погиб один человек, еще около 50 получили ранения.
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