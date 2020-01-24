В Украине вспоминают погибших в Мариуполе в результате обстрела города оккупантами

24 января, 2020, 10:05

24 января 2015 г. террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по микрорайону "Восточный" в Мариуполе, в результате чего погибли 30 человек, еще 108 получили ранения

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Десятки погибших, более сотни раненых: сегодня проходит пять лет с дня, когда российско-оккупационные войска расстреляли из "Градов" жилой район "Восточный" в Мариуполе", - напомнили в МОУ.

В этот день в 2015 году террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району. Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающем к нему поселку Виноградное Волновахского района. В результате преступления погибли 30 человек, из них 2 детей, 108 - были ранены, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся с российской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 г. было объявлено днем траура. В июне 2015 году в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".

Фото - Евгений Сосновский: