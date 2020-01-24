В США пилот посадил самолет, несмотря на ослепление лазером
24 января, 2020, 19:43
Пассажир ослепил пилота самолета лазером, когда тот совершал посадку в одном из аэропортов Флориды, в США.
Случай произошел, когда пассажирский самолет шел на посадку, передает 24 канал .
Командир воздушного судна объяснил, что злоумышленник направил луч света ему в глаза. Пилоту удалось посадить самолет. Однако даже после этого его зрение осталось размытым.
Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен. В кармане он имел лазерную указку. Полиция выяснила, что мужчина уже четыре раза пытался помешать посадке самолетов.
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