В США пилот посадил самолет, несмотря на ослепление лазером

24 января, 2020, 19:43

Пассажир ослепил пилота самолета лазером, когда тот совершал посадку в одном из аэропортов Флориды, в США.

Случай произошел, когда пассажирский самолет шел на посадку, передает 24 канал .

Командир воздушного судна объяснил, что злоумышленник направил луч света ему в глаза. Пилоту удалось посадить самолет. Однако даже после этого его зрение осталось размытым.

Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен. В кармане он имел лазерную указку. Полиция выяснила, что мужчина уже четыре раза пытался помешать посадке самолетов.