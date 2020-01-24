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Espreso.tvМирВ США пилот посадил самолет, несмотря на ослепление лазером

В США пилот посадил самолет, несмотря на ослепление лазером

Пассажир ослепил пилота самолета лазером, когда тот совершал посадку в одном из аэропортов Флориды, в США.

Случай произошел, когда пассажирский самолет шел на посадку, передает 24 канал .

Командир воздушного судна объяснил, что злоумышленник направил луч света ему в глаза. Пилоту удалось посадить самолет. Однако даже после этого его зрение осталось размытым.

Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен. В кармане он имел лазерную указку. Полиция выяснила, что мужчина уже четыре раза пытался помешать посадке самолетов.

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