В США арестовали неонацистов за подготовку теракта: следы ведут в Россию

24 января, 2020, 18:08

В Соединенных Штатах арестовали экс-резервистов Вооруженных сил Канады и двух других мужчин, которые связаны с расистской группой "База", когда они готовили теракт во время митинга против оружия в Вирджинии

Об этом сообщает Associated Press .

Как сообщается, 27-летнего гражданина Канады Патрика Джордана Мэтьюса и 33-летнего Брайана Марка Лемле обвинили в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением совершить уголовное преступление. Также с ними был 19-летний Уильям Гарфилд Билбро с Дентон, штат Мэриленд, которому могут отменить обвинение по "перевозке и пребыванию иностранцев".

Все они были членами экстремистско-расистской группировки "База".

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), "База" - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, объявившая войну меньшинству в США и за рубежом.

В отличие от других экстремистских групп, "База" не ориентирована на пропаганду - вместо этого группа стремится объединить высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.

В расследовании издание "Гардиан" говорится, что руководитель группы - 46-летний Ринальдо Наззаро - американец итальянского происхождения, женат на русской, проживает в РФ и некоторое время предлагал уроки английского в Санкт-Петербурге. Назарро называл себя отставным сотрудником ЦРУ и утверждал, что проходил службу в России и Афганистане. По данным издания, государственные органы и даже некоторые члены "Базы" убеждены, что Назарро является русским шпионом.