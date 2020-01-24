В США арестовали неонацистов за подготовку теракта: следы ведут в Россию
Об этом сообщает Associated Press .
Как сообщается, 27-летнего гражданина Канады Патрика Джордана Мэтьюса и 33-летнего Брайана Марка Лемле обвинили в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением совершить уголовное преступление. Также с ними был 19-летний Уильям Гарфилд Билбро с Дентон, штат Мэриленд, которому могут отменить обвинение по "перевозке и пребыванию иностранцев".
Все они были членами экстремистско-расистской группировки "База".
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), "База" - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, объявившая войну меньшинству в США и за рубежом.
В отличие от других экстремистских групп, "База" не ориентирована на пропаганду - вместо этого группа стремится объединить высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.
В расследовании издание "Гардиан" говорится, что руководитель группы - 46-летний Ринальдо Наззаро - американец итальянского происхождения, женат на русской, проживает в РФ и некоторое время предлагал уроки английского в Санкт-Петербурге. Назарро называл себя отставным сотрудником ЦРУ и утверждал, что проходил службу в России и Афганистане. По данным издания, государственные органы и даже некоторые члены "Базы" убеждены, что Назарро является русским шпионом.
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