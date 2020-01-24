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Espreso.tvОбществоВ Одесской области сгорел автобус Нацгвардии, водитель успел высадить солдат

В Одесской области сгорел автобус Нацгвардии, водитель успел высадить солдат

ЧП произошло в городе Рени Одесской области

В центре города сгорел автобус Нацгвардии, сообщает Думская

Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымить салон. В результате автобус сгорел полностью, несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от места происшествия.

В пресс-службе Нацгвардии затем прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, гвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУ ЧП в Одесской области с целью усиления противодействия преступности в районе.

После въезда в город неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства уточняются.

 

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