В Одесской области сгорел автобус Нацгвардии, водитель успел высадить солдат
В центре города сгорел автобус Нацгвардии, сообщает Думская
Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымить салон. В результате автобус сгорел полностью, несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от места происшествия.
В пресс-службе Нацгвардии затем прокомментировали инцидент.
По данным ведомства, гвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУ ЧП в Одесской области с целью усиления противодействия преступности в районе.
После въезда в город неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства уточняются.
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