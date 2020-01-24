В Киеве закрыли все центральные станции метрополитена
24 января, 2020, 18:24
В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят проверку
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