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Espreso.tvОбществоВ Киеве закрыли все центральные станции метрополитена

В Киеве закрыли все центральные станции метрополитена

В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят проверку

Об этом сообщает "Киевский метрополитен".

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.

 

 

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