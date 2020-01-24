В Харькове подорвали банкомат
24 января, 2020, 11:25
В Харькове подорвали банкомат и похитили из него деньги
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области .
"24 января в 3:08 в полицию поступила информация о подрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау. В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
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