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Espreso.tvОбществоВ Харькове подорвали банкомат

В Харькове подорвали банкомат


фото: npu.gov.ua
В Харькове подорвали банкомат и похитили из него деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области .

"24 января в 3:08 в полицию поступила информация о подрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау. В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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