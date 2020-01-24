В Госдепе рассказали, как американцы перехватили в Сирии российского генерала

24 января, 2020, 12:56

В Госдепартаменте США рассказали о конфликтах с россиянами в Сирии и перехваченном однажды генерал-майоре Российской Федерации

Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает пресс-служба Госдепа.

Посланник Джеффри признал, что американцы продолжают конфликтовать с россиянами в Сирии.

Недавно была принята новая резолюция ООН о гуманитарном доступе в районы Сирии, где россияне заблокировали два перехода, отметил он.

"Около 14 месяцев назад в Манбидж возникли проблемы с наземными конфликтами, когда россияне перебрались в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, но все это было решено военными каналами", - рассказал дипломат.

"Мы в Государственном департаменте следим за этими военными каналами. У нас очень короткие обсуждения на политическом уровне или на уровне МИД - когда мы говорим обо всем, что мы делаем с россиянами или в конфликте с россиянами, как, например, в Совете Безопасности ООН. .. ", - добавил он.