В Давос оформили командировку 23 нардепа. СПИСОК
Об этом сообщил аппарат Верховной Рады, передает Радио Свобода.
Большинство командировок начинались 21 января и завершались 23-го. В аппарате уточнили, что ни на одну из этих командировок не выделялись бюджетные средства.
Аппарат предоставил перечень парламентариев, совершивших паспортно-визовое оформление документов для служебных командировок:
Марина Бардина ( «Слуга народа»)
Леся Василенко ( «Голос»)
Вадим Галайчук ( «Слуга народа»)
Ярослав Железняк ( «Голос»)
Алексей Жмеренецкий ( «Слуга народа»)
Андрей Жупанин ( «Слуга народа»)
Леся Забуранная ( «Слуга народа»)
Мария Ионова ( «Европейская солидарность»)
Дмитрий Кисилевский ( «Слуга народа»)
Елена Кондратюк ( «Батькивщина»)
Александр Корниенко ( «Слуга народа»)
Наталья Королевская ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»)
Евгения Кравчук ( «Слуга народа»)
Иван Крулько ( «Батькивщина»)
Юлия Овчинникова ( «Слуга народа»)
Роксолана Пидласого ( «Слуга народа»)
Егор Чернев ( «Слуга народа»)
Алена Шкрум ( «Батькивщина»)
Елена Шуляк ( «Слуга народа»)
Святослав Юраш ( «Слуга народа»)
Ярослав Юрчишин ( «Голос»)
Елизаветы Ясько ( «Слуга народа»)
Дмитрий Наталуха ( «Слуга народа»)
В этом перечне нет в частности главы фракции Слуги народа Давида Арахамии, Киры Рудик и Юлии Клименко от «Голоса», которые тоже ездили в Давос.
- 23 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о встрече в Давосе с депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.
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