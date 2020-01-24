В Давос оформили командировку 23 нардепа. СПИСОК

24 января, 2020, 19:12

23 народных депутата официально оформили служебную командировку в Швейцарию в период Всемирного экономического форума в Давосе

Об этом сообщил аппарат Верховной Рады, передает Радио Свобода.

Большинство командировок начинались 21 января и завершались 23-го. В аппарате уточнили, что ни на одну из этих командировок не выделялись бюджетные средства.

Аппарат предоставил перечень парламентариев, совершивших паспортно-визовое оформление документов для служебных командировок:

Марина Бардина ( «Слуга народа»)

Леся Василенко ( «Голос»)

Вадим Галайчук ( «Слуга народа»)

Ярослав Железняк ( «Голос»)

Алексей Жмеренецкий ( «Слуга народа»)

Андрей Жупанин ( «Слуга народа»)

Леся Забуранная ( «Слуга народа»)

Мария Ионова ( «Европейская солидарность»)

Дмитрий Кисилевский ( «Слуга народа»)

Елена Кондратюк ( «Батькивщина»)

Александр Корниенко ( «Слуга народа»)

Наталья Королевская ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»)

Евгения Кравчук ( «Слуга народа»)

Иван Крулько ( «Батькивщина»)

Юлия Овчинникова ( «Слуга народа»)

Роксолана Пидласого ( «Слуга народа»)

Егор Чернев ( «Слуга народа»)

Алена Шкрум ( «Батькивщина»)

Елена Шуляк ( «Слуга народа»)

Святослав Юраш ( «Слуга народа»)

Ярослав Юрчишин ( «Голос»)

Елизаветы Ясько ( «Слуга народа»)

Дмитрий Наталуха ( «Слуга народа»)

В этом перечне нет в частности главы фракции Слуги народа Давида Арахамии, Киры Рудик и Юлии Клименко от «Голоса», которые тоже ездили в Давос.