Уровень безработицы в Украине постепенно сокращается, - правительство

24 января, 2020, 16:55

По состоянию на сентябрь 2019 года уровень безработицы в Украине составлял 8,1% против 8,6% по состоянию на сентябрь прошлого года

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Милованов подчеркнул, что сокращается также численность официально зарегистрированных безработных.

"О позитивных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных - с 460 200 человек в 2015 году до 306 800 человек в 2019 году", - отметил министр, добавив, что официально регистрируются в Службе занятости лишь 22% безработных.

Кроме этого, по словам Милованова, рынок труда в Украине нуждается в реформировании. Министр верит, что правительственный законопроект должен способствовать улучшению ситуации на рынке труда.