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Espreso.tvОбществоУкраина получила от Газпрома плату за 4,3 млрд кубометра газа, а прокачала только 2 млрд

Украина получила от Газпрома плату за 4,3 млрд кубометра газа, а прокачала только 2 млрд


фото: reuters
Украина в январе получила от российского "Газпрома" плату за 4,3 млрд кубометров газа, несмотря на то, что фактически было транспортировано 2 млрд кубометров, благодаря положению "качай или плати", которое прописано в новом транзитном контракте

Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Сергей Макогон.

"Еще одна хорошая новость от "Оператора ГТС Украины". Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдову. Стоит заметить, что одновременно мы получили плату за 4,272 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) ", - написал он.

По словам Макогона, это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати".

 

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