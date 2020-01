Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках на выходных в ряде областей

Об этом сообщила синоптик "Еспресо" Наталья Диденко.

"Опять мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничнисть над северной частью. А мы, Украина - между ними", - сообщила синоптик.

На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу, 25 января, ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками.

"В воскресенье наш европейский антициклон даст щелчок северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", - отметила Наталья Диденко.

25 января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер.

А так, в основном, умеренный.

Температура воздуха в ночные часы от +2 до -4 ° C, днем 25 января от +2 до +6 ° C, 26 января от +3 до + 9 ° C.

В Киеве в субботу будет облачно и ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер.

"Запланируйте погулять в воскресенье, будет хороший день", - добавила синоптик.

Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25 января 2, 26 января от +4 до +5.

С понедельника в Украине везде потеплеет от +2 до +4 ° C, осадки пройдут 29 января.