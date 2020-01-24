Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках на выходных в ряде областей
Об этом сообщила синоптик "Еспресо" Наталья Диденко.
"Опять мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничнисть над северной частью. А мы, Украина - между ними", - сообщила синоптик.
На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу, 25 января, ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками.
"В воскресенье наш европейский антициклон даст щелчок северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", - отметила Наталья Диденко.
25 января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер.
А так, в основном, умеренный.
Температура воздуха в ночные часы от +2 до -4 ° C, днем 25 января от +2 до +6 ° C, 26 января от +3 до + 9 ° C.
В Киеве в субботу будет облачно и ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер.
"Запланируйте погулять в воскресенье, будет хороший день", - добавила синоптик.
Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25 января 2, 26 января от +4 до +5.
С понедельника в Украине везде потеплеет от +2 до +4 ° C, осадки пройдут 29 января.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-