Священник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал семью из храма
Об этом женщина рассказала во время чествования павших защитников на 5-ю годовщину обороны ДАПа, передает "Армия Inform".
По ее словам, священник назвал погибшего героя "братоубийцей" и отказался говорить с его семьей.
"В день рождения Дениса вместе с моим мужем и внуками пришла в церковь заказать службу. Но вместо сочувствия и благословения услышала ужасные образы. Священник выгнал нас под забор. Просто на дождь ... Я была готова под землю провалиться от стыда за этого человека перед детьми ", - рассказала мать военнослужащего.
Женщина много лет пела в этой церкви, и главное для нее была вера в Бога, а не разница между патриархатом.
"Раньше я не понимала разницы между патриархатом ... Главное - вера в Бога. А церковь - лишь место, куда можно прийти за духовным вдохновением. Сейчас же, когда наша семья для священника - враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника ", - пожаловалась Надежда.
"Киборг" Денис Попович был гранатометчик в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Погиб 22 января 2015 в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит". У него остались двое маленьких сыновей.
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