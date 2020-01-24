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Espreso.tvОбществоСвященник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал семью из храма

Священник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал семью из храма


фото: armyinform
Мать военнослужащего ВСУ Дениса Поповича, который погиб в боях за Донецкий аэропорт, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за того, что местный священник опорочил память ее сына

Об этом женщина рассказала во время чествования павших защитников на 5-ю годовщину обороны ДАПа, передает "Армия Inform".

По ее словам, священник назвал погибшего героя "братоубийцей" и отказался говорить с его семьей.

"В день рождения Дениса вместе с моим мужем и внуками пришла в церковь заказать службу. Но вместо сочувствия и благословения услышала ужасные образы. Священник выгнал нас под забор. Просто на дождь ... Я была готова под землю провалиться от стыда за этого человека перед детьми ", - рассказала мать военнослужащего.

Женщина много лет пела в этой церкви, и главное для нее была вера в Бога, а не разница между патриархатом.

"Раньше я не понимала разницы между патриархатом ... Главное - вера в Бога. А церковь - лишь место, куда можно прийти за духовным вдохновением. Сейчас же, когда наша семья для священника - враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника ", - пожаловалась Надежда.

"Киборг" Денис Попович был гранатометчик в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Погиб 22 января 2015 в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит". У него остались двое маленьких сыновей.

 

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