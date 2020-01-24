 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд продлил подозреваемому в контрабанде Альперину меру пресечения с электронным браслетом

Суд продлил подозреваемому в контрабанде Альперину меру пресечения с электронным браслетом


фото: aspi
23 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, обязав носить браслет до 23 марта

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязанности ", - говорится в сообщении суда.

Напомним, указанного бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

  • 29 ноября 2019 суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не бросать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
  • Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
  • Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
  • 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
  • Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, которіе нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
  • Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в отношении бизнесмена Вадима Альперина в деле о растаможивании товаров по заниженной стоимости
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать