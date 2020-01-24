Суд продлил подозреваемому в контрабанде Альперину меру пресечения с электронным браслетом
24 января, 2020, 13:16
23 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, обязав носить браслет до 23 марта
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязанности ", - говорится в сообщении суда.
Напомним, указанного бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
- 29 ноября 2019 суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не бросать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
- Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
- Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
- 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
- Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, которіе нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
- Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в отношении бизнесмена Вадима Альперина в деле о растаможивании товаров по заниженной стоимости
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