Суд продлил подозреваемому в контрабанде Альперину меру пресечения с электронным браслетом

24 января, 2020, 13:16

23 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, обязав носить браслет до 23 марта

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязанности ", - говорится в сообщении суда.

Напомним, указанного бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.