Суд арестовал подозреваемого в осквернении польских, венгерских и еврейских памятников и памятника бойцам АТО

24 января, 2020, 11:36

23 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрана безальтернативная мера пресечения содержание под стражей подозреваемому в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, который 18 месяцев скрывался от следствия

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"В четверг, 23 января 2020 г., по ходатайству Офиса генерального прокурора избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей подозреваемому в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, который 18 месяцев скрывался от следствия", - говорится в сообщении.

По данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, которые заключались в осквернении могильного комплекса Цадика Нахмана в 2016 году, подрыву гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыву памятника Венгерскому народа на Верецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей), что имело место в 2017 году.

Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятска в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" в г. Орел в 2017 году; совершение хулиганских действий возле посольств США и Литвы.

Следствие подозревает арестованного в законченном покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, с применением неизвестного взрывного устройства в г.. Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, применению взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыву ручной гранаты у входа приемной политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.