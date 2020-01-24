Суд арестовал подозреваемого в осквернении польских, венгерских и еврейских памятников и памятника бойцам АТО
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
"В четверг, 23 января 2020 г., по ходатайству Офиса генерального прокурора избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей подозреваемому в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, который 18 месяцев скрывался от следствия", - говорится в сообщении.
По данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, которые заключались в осквернении могильного комплекса Цадика Нахмана в 2016 году, подрыву гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыву памятника Венгерскому народа на Верецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей), что имело место в 2017 году.
Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятска в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" в г. Орел в 2017 году; совершение хулиганских действий возле посольств США и Литвы.
Следствие подозревает арестованного в законченном покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, с применением неизвестного взрывного устройства в г.. Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.
Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, применению взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыву ручной гранаты у входа приемной политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.
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