Сотрудники полиции под видеозапись подтвердили, что народные депутаты действовали в правовом поле, - Геращенко о ситуации в ГБР
24 января, 2020, 14:56
На официальном сайте ГБР появилась ложная информация о том, что якобы депутаты врывались в ГБР
Так утверждают в партии "Европейской Солидарности", пишет их пресс-служба в Facebook .
В частности, на странице была обнародована видеозапись с народным депутатом Ириной Геращенко и сотрудниками Национальной полиции. Последние, отвечая на вопрос Геращенко, сказали, что "не видели, чтобы кто-то вдирался в помещение".
В ГБР назвали нарушением закона попытку нардепов войти в помещение Бюро.
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