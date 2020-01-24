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Espreso.tvОбществоСотрудники полиции под видеозапись подтвердили, что народные депутаты действовали в правовом поле, - Геращенко о ситуации в ГБР

Сотрудники полиции под видеозапись подтвердили, что народные депутаты действовали в правовом поле, - Геращенко о ситуации в ГБР

На официальном сайте ГБР появилась ложная информация о том, что якобы депутаты врывались в ГБР

Так утверждают в партии "Европейской Солидарности", пишет их пресс-служба в Facebook .

В частности, на странице была обнародована видеозапись с народным депутатом Ириной Геращенко и сотрудниками Национальной полиции. Последние, отвечая на вопрос Геращенко, сказали, что "не видели, чтобы кто-то вдирался в помещение".

В ГБР назвали нарушением закона попытку нардепов войти в помещение Бюро.

 

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