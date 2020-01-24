 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСорос обвинил Facebook в работе на Трампа

Сорос обвинил Facebook в работе на Трампа


фото: reuters
Миллиардер и филантроп Джордж Сорос раскритиковал социальную сеть Facebook, обвинив ее в работе на президента США Дональда Трампа

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что Facebook "волнует лишь принцип увеличения прибыли", сообщил британский журналист Эд Конвей.

"В Facebook есть только один базовый принцип: увеличение своей прибыли без привязки влияния на мир вокруг. Facebook будет работать над переизбранием Трампа, а президент США будет защищать социальную сеть", - заявил Сорос.

Миллиардер также обвинил Трампа в разжигании конфликта на Ближнем Востоке после убийства в Ираке Касема Сулеймани.

"Трамп является мошенником и большим нарциссом, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. После того, как его мечта стать президентом осуществилась, его нарциссизм стал патологией. Эта патология имеет злокачественный характер, так как Трамп нашел себе последователей", - отметил Сорос.

В завершение своего выступления он анонсировал создание структуры высшего образования, в которую он вложит на первом этапе миллиард долларов. Учебная платформа будет называться Сеть университетов открытого общества (The Open Society University Network) и будет помогать обучению беженцам, цыганам и временно перемещенным лицам.

Сорос назвал этот проект самым главным в своей жизни.

"Надеюсь увидеть его работу до своей смерти", - заявил миллиардер.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать