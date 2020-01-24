Сорос обвинил Facebook в работе на Трампа

24 января, 2020, 11:47

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос раскритиковал социальную сеть Facebook, обвинив ее в работе на президента США Дональда Трампа

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что Facebook "волнует лишь принцип увеличения прибыли", сообщил британский журналист Эд Конвей.

"В Facebook есть только один базовый принцип: увеличение своей прибыли без привязки влияния на мир вокруг. Facebook будет работать над переизбранием Трампа, а президент США будет защищать социальную сеть", - заявил Сорос.

George Soros: "Facebook basically only has one guiding principle: Maximise your profits, irrespective of what harm it will do to the world".

"Facebook will work to re-elect Trump and Trump will protect Facebook." - Ed Conway (@EdConwaySky) January 23, 2020

Миллиардер также обвинил Трампа в разжигании конфликта на Ближнем Востоке после убийства в Ираке Касема Сулеймани.

"Трамп является мошенником и большим нарциссом, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. После того, как его мечта стать президентом осуществилась, его нарциссизм стал патологией. Эта патология имеет злокачественный характер, так как Трамп нашел себе последователей", - отметил Сорос.

George Soros at #Davos : "President trump is a conman and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him . His narcissism has approached a pathological level. His narcissism has become a malignant ... https://t.co/T3HEPK8hUz - Ed Conway (@EdConwaySky) January 23, 2020

В завершение своего выступления он анонсировал создание структуры высшего образования, в которую он вложит на первом этапе миллиард долларов. Учебная платформа будет называться Сеть университетов открытого общества (The Open Society University Network) и будет помогать обучению беженцам, цыганам и временно перемещенным лицам.

Сорос назвал этот проект самым главным в своей жизни.

"Надеюсь увидеть его работу до своей смерти", - заявил миллиардер.