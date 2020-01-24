Сейм Польши запретил судьям критически высказываться о реформах
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "Deutsche welle".
Предложенный правительством закон ограничивает судебную власть в участии в любой общественной деятельности, которая может рассматриваться как политическая. Он также запрещает судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов.
Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф уже назвала документ "законом о затыкании рта". Данный законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского Союза, Организации Объединенных Наций, польских экспертов по правовым вопросам и законодателей оппозиции. По мнению аналитиков, закон может быть использован для подавления судей, которые критикуют правовые реформы правительства. Брюссель говорит, что этот закон нарушает принципы ЕС и демократическое разделение властей.
За законопроект проголосовал Сейм Польши. Теперь, когда он принят в нижней палате польского парламента, дело за президентом Анджеем Дудой. Ожидается, что он подпишет законопроект.
- Напомним, в ноябре 2019 г. Европейский суд в Люксембурге осудил Польшу за нарушение независимости судебной власти
- В декабре 2019 г. Верховный суд Речи Посполитой заявил, что судебная реформа в Польше может привести к выходу из ЕС
- Тысячи людей вышли на протесты спорного законопроекта правящей партии Право и справедливость, который усиливает дисциплинарную ответственность судей.
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