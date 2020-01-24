САП закрыла дело против Охендовского по "черной кассе" Партии регионов

24 января, 2020, 16:01

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов

Об этом рассказал прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии УП .

По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в ней прошли и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.