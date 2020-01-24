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Espreso.tvОбществоСАП закрыла дело против Охендовского по "черной кассе" Партии регионов

САП закрыла дело против Охендовского по "черной кассе" Партии регионов


фото: reuters
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов

Об этом рассказал прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии УП .

По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в ней прошли и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.

  • В апреле 2017 года НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.
  • 9 июня САП сообщила, что приостановила расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Как пояснил глава САП Назар Холодницкий, необходимо было получить ряд международно-правовых поручений из зарубежных стран.
  • Детективы НАБУ выяснили, что Охендовский получил в офисе Партии регионов взятку в размере не менее 16 000 долларов, о чем лично расписался в "черной бухгалтерии" политической силы.
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