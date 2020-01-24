С 1 февраля 30 городов могут остаться без тепла, - "Нафтогаз"

24 января, 2020, 18:12

В "Нафтогазе" предупредили об опасности срыва отопительного сезона в 30 городах с 1 февраля из-за долгов 37 производителей тепла

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о компаниях в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях и Киеве.

"По оперативным данным, по состоянию на 23 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454, 4 млн грн (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года)", - уточнили в сообщении. Отмечается, что компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

Заплатить за газ, потребленный в последнем месяце 2019 года, должники должны уже к 25 января.