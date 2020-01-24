 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 1 февраля 30 городов могут остаться без тепла, - "Нафтогаз"

С 1 февраля 30 городов могут остаться без тепла, - "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" предупредили об опасности срыва отопительного сезона в 30 городах с 1 февраля из-за долгов 37 производителей тепла

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о компаниях в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях и Киеве.

"По оперативным данным, по состоянию на 23 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454, 4 млн грн (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года)", - уточнили в сообщении. Отмечается, что компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

Заплатить за газ, потребленный в последнем месяце 2019 года, должники должны уже к 25 января.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать