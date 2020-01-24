С 1 февраля 30 городов могут остаться без тепла, - "Нафтогаз"
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Речь идет о компаниях в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях и Киеве.
"По оперативным данным, по состоянию на 23 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454, 4 млн грн (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года)", - уточнили в сообщении. Отмечается, что компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.
Заплатить за газ, потребленный в последнем месяце 2019 года, должники должны уже к 25 января.
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