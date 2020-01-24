Румыния потребовала от посла Украины объяснений в связи с речью Зеленского ко Дню соборности

24 января, 2020, 10:49

23 января министерство иностранных дел Румынии вызвало украинского посла для разъяснений упоминания страны в приветственной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Румынии.

Сообщается, что в Румынии потребовали объяснений в связи упоминанием "оккупации" Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского .

На англоязычной версии сайта президента Украины слово "заняли" в контексте Северной Буковины было переведено как "occupied", и в Румынии общественность и политики восприняли этот перевод слова, как заявление Киева об оккупации части Украины Румынией. В СМИ появились многочисленные возмущенные публикации. В частности, Зеленского начали обвинять в "ревизионизме в стиле Путина".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этому и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в заявлении МИД.

Посол Украины в Румынии Александр Баньков накануне написал на фейсбуке пост, в котором указал на неточный перевод слов президента.

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не меняет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков. Он подчеркнул, что слово "occupied" в переводе заменили на слово "taken".

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - отметил посол.

Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных обращений", - добавил он.

Комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между "занять" и "оккупировать" нет, поскольку, по румынской версии, после первой мировой войны Северная Буковина "объединилась с Румынией".