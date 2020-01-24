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Espreso.tvОбществоРазведение войск: штаб ООС назвал свои предложения

Разведение войск: штаб ООС назвал свои предложения

В штабе Операции Объединенных сил назвали три следующих участка, которые украинская сторона предложит для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе

Информацию в комментарии журналистам "Донбас.Реалии" подтвердил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Этими участками являются:

  • КПВВ "Гнутово";
  • железнодорожный мост в Станице Луганской;
  • Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов ", - рассказал Бондарь.

По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, может после этого процесса оказаться в так называемой "серой зоне", нет.

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", - отметил он.

  • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе.
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