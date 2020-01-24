"Тревожная кнопка" в Tinder: приложение усиливает безопасность
Об этом сообщает ВВС .
Технология Noonlight позволит пользователям сообщать службы экстренной помощи и передавать точные данные о местонахождении.
Прежде чем встречаться с кем-то пользователи смогут сохранить информацию о человеке и месте свидания.
Если впоследствии они нажали "тревожную кнопку", то службы экстренной помощи получат информацию о местонахождении человека.
Новая функция проверки фотографий поможет пользователям приложения знакомств избежать кет-фишинга - когда кто-то использует ложную информацию в интернете.
Эта функция будет использовать искусственный интеллект для проверки загруженных в приложение изображений, а пользователей попросят подтвердить личность, сделав несколько селфи в реальном времени.
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