"Тревожная кнопка" в Tinder: приложение усиливает безопасность

Об этом сообщает ВВС .

Технология Noonlight позволит пользователям сообщать службы экстренной помощи и передавать точные данные о местонахождении.

Прежде чем встречаться с кем-то пользователи смогут сохранить информацию о человеке и месте свидания.

Если впоследствии они нажали "тревожную кнопку", то службы экстренной помощи получат информацию о местонахождении человека.

Новая функция проверки фотографий поможет пользователям приложения знакомств избежать кет-фишинга - когда кто-то использует ложную информацию в интернете.

Эта функция будет использовать искусственный интеллект для проверки загруженных в приложение изображений, а пользователей попросят подтвердить личность, сделав несколько селфи в реальном времени.