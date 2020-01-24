"Сидят, тычут в эти "айфоны". Я этим не занимаюсь": Лукашенко объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление Лукашенко на Шкловском заводе газетной бумаги
"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься ", - рассказал он.
По словам президента Беларуси, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, что происходит очень редко, то адъютант его приносит.
Лукашенко отметил, что сейчас у всех телефоны в кармане, и, где бы они ни были, их "видят те, кто надо".
Он также рассказал о негативном влиянии радиоволн на здоровье человека и возможной опасности искусственного интеллекта.
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