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Espreso.tvОбщество"Киборг" Гервас выиграл суд против нардепа Яценко, который назвал ветерана убийцей мирных жителей и мародером

"Киборг" Гервас выиграл суд против нардепа Яценко, который назвал ветерана убийцей мирных жителей и мародером


фото: Олег Гервас/Facebook
23 января Печерский суд Киева обязал народного депутата Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию о "киборге" с Черкасщины Олеге Гервасе и взыскал 5 тыс. грн в качестве возмещения морального вреда

Об этом сообщает "5 канал".

"Печерский районный суд Киева обязал нардепа Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию о "киборга" с Черкасщины Олеге Гервасе. Также фемида стянула с народного депутата 5 тыс. грн, которые тот должен возместить военному за причинение морально-психологического ущерба", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщили, что ни истец Гервас, ни депутат Яценко на заседании суда не присутствовали.

Заслушав адвоката ветерана АТО Олега Герваса, суд решил обязать нардепа опровергнуть неправдивую информацию по поводу армейца на своих страницах в сети и компенсировать моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

В августе 2018 г. Антон Яценко был депутатом группы "Возрождение", в девятом созыве Рады он представляет группу "За будущее"

  • Напомним, ветеран Гервас подал иск в суд на нардепа Антона Яценко еще в августе 2018 года, когда тот назвал военнослужащего "убийцей мирных жителей и мародером"
  • 22 января 2020 г. депутат Яценко снова попал в поле зрения журналистов: сотрудницы горсовета Умани обвинили нардепа Яценко в угрозах, сексистских оскорблениях и давлении на местные власти
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