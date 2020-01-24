"Храм" рабства наркозависимых и бездомных: полицейские разоблачили злоумышленников

24 января, 2020, 17:42

В Мариуполе правоохранители разоблачили группу лиц, которые удерживали около 30 человек в трудовом рабстве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Установлена группа злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и т. Около 30 мужчин и женщин удержиали в доме под названием "Храм", осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду. Нахождение пострадавшего в ложном "реабилитационном центре" стоило родным 2000 грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн", - говорится в сообщении.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров", расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше.

Подозреваемым инкриминируют ч.2 ст. 149 "Торговля людьми" и ч.2 ст.146 "Незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.