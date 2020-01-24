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Espreso.tvСпорт"Барселона" и "Реал" узнали соперников в следующем раунде Кубка Испании

"Барселона" и "Реал" узнали соперников в следующем раунде Кубка Испании


фото: Reuters
В 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Реал" сыграет против "Сарагосы", а "Барселона" померяется силами с "Леганесом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 24 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании по футболу, где продолжают борьбу мадридский "Реал" и "Барселона".

Кубок Испании

1/8 финала

"Бадахос" - "Гранада"
"Культураль Леонес" - "Валенсия"
"Тенерифе" - "Атлетик"
"Сарагоса" - "Реал"
"Мирандес" - "Севилья"
"Райо Вальекано" - "Вильярреал"
"Барселона" - "Леганес"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"

В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде победила "Ивис" со счетом 2: 1. "Реал" в гостях оказался сильнее "Унионистас де Саламанка", счет - 3: 1.

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