"Барселона" и "Реал" узнали соперников в следующем раунде Кубка Испании
24 января, 2020, 15:38
"Бадахос" - "Гранада"
В 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Реал" сыграет против "Сарагосы", а "Барселона" померяется силами с "Леганесом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 24 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании по футболу, где продолжают борьбу мадридский "Реал" и "Барселона".
Кубок Испании
1/8 финала
"Бадахос" - "Гранада"
"Культураль Леонес" - "Валенсия"
"Тенерифе" - "Атлетик"
"Сарагоса" - "Реал"
"Мирандес" - "Севилья"
"Райо Вальекано" - "Вильярреал"
"Барселона" - "Леганес"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"
В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде победила "Ивис" со счетом 2: 1. "Реал" в гостях оказался сильнее "Унионистас де Саламанка", счет - 3: 1.
- 12 января украинский голкипер Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании.
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