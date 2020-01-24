Проверяют только россиян: СБУ объяснила пропуск в Украину певца Dr. Alban, который выступал в Крыму

24 января, 2020, 08:03

СБУ проверяет на въезде в Украину по поводу гастролей в оккупированном Россией Крыму только граждан РФ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ по поводу визита в Украину певца Dr. Alban, который перед этим выступал в Крыму.

"В 2019 году органами СБУ вопрос о предоставлении разрешения въезда на территорию Украины Albana Uzoma Nwapa не рассматривались. По поводу указанного иностранца СБУ решение о запрете въезда на территорию Украины не принималось. В то же время отмечаем, что согласно Закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" СБУ осуществляет проверку исключительно граждан государства агрессора.

При этом случаи незаконного пересечения границы по пути на полуостров СБУ считает компетенцией только Госпогранслужбы.

"Вместе с тем, принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее отнесено к компетенции Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.