Проверяют только россиян: СБУ объяснила пропуск в Украину певца Dr. Alban, который выступал в Крыму
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ по поводу визита в Украину певца Dr. Alban, который перед этим выступал в Крыму.
"В 2019 году органами СБУ вопрос о предоставлении разрешения въезда на территорию Украины Albana Uzoma Nwapa не рассматривались. По поводу указанного иностранца СБУ решение о запрете въезда на территорию Украины не принималось. В то же время отмечаем, что согласно Закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" СБУ осуществляет проверку исключительно граждан государства агрессора.
При этом случаи незаконного пересечения границы по пути на полуостров СБУ считает компетенцией только Госпогранслужбы.
"Вместе с тем, принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее отнесено к компетенции Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, что Dr. Alban выступил в Киеве, несмотря на запрет из-за незаконного визита в оккупированный Россией Крым.
- В Госпогранслужбы объяснили пропуск Dr. Alban в Украину .
- Певец заявил, что выступить в Киеве ему разрешили благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского, но позже убрал это сообщение.
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