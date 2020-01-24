 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПроверяют только россиян: СБУ объяснила пропуск в Украину певца Dr. Alban, который выступал в Крыму

Проверяют только россиян: СБУ объяснила пропуск в Украину певца Dr. Alban, который выступал в Крыму

СБУ проверяет на въезде в Украину по поводу гастролей в оккупированном Россией Крыму только граждан РФ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ по поводу визита в Украину певца Dr. Alban, который перед этим выступал в Крыму.

"В 2019 году органами СБУ вопрос о предоставлении разрешения въезда на территорию Украины Albana Uzoma Nwapa не рассматривались. По поводу указанного иностранца СБУ решение о запрете въезда на территорию Украины не принималось. В то же время отмечаем, что согласно Закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" СБУ осуществляет проверку исключительно граждан государства агрессора.

При этом случаи незаконного пересечения границы по пути на полуостров СБУ считает компетенцией только Госпогранслужбы.

"Вместе с тем, принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее отнесено к компетенции Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать