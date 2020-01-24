Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда

24 января, 2020, 13:20

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 млрд грн.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным", - заявил премьер.