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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило бюджет Пенсионного фонда

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 млрд грн.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным", - заявил премьер.

  • Отметим, Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Впрочем поскольку пенсионеров в Украине на 2% больше, чем официально трудоустроенных, средств от ЕСВ недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам.
  • Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.

 

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