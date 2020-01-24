Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
24 января, 2020, 13:20
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 млрд грн.
"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным", - заявил премьер.
- Отметим, Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Впрочем поскольку пенсионеров в Украине на 2% больше, чем официально трудоустроенных, средств от ЕСВ недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам.
- Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.
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