Польская интеллигенция обнародовала обращение против вандализма в отношении украинских памятников

24 января, 2020, 18:07

Польская интеллигенция выразила возмущение против осквернения украинских могил в польском государстве

Об этом говорится в обращении к министру культуры и национального наследия Петра Глиньского, передает газета " Wyborcza ".

"Мы пишем министру, чтобы выразить возмущение и решительный протест против осквернения украинских могил в польском государстве. Мы призываем министра осудить эти варварские поступки, которые нарушают человеческие ценности, в частности те, что лежат в основе европейской цивилизации, к которым Республика Польша веками принадлежала", - говорится в обращении.

13 января этого года Союз украинцев в Польше сообщил Министерство культуры и национального наследия, Комитет национальных и национальных меньшинств Сейма Республики Польша и Институт национальной памяти об очередном акте профанации и опустошения украинской могилы, на этот раз в бывшем селе Монастерц, расположенном в гмине Горинець в Подкарпатской губернии. Могила воинов Украинской повстанческой армии, погибших 2 и 3 марта 1945 года.

Надгробный памятник в монастыре был осквернен и опустошен в 2015 году. В январе этого года табличка с именами павших вновь была разбита на еще меньшие части и вместе с традиционными украинскими рушниками, разрезанными на куски, выброшенная в пустоту, оставшуюся в районе греко-католического монастыря. Смысл этого опустошения однозначен - преступники хотели показать, что польские граждане украинской национальности не имеют права на кладбищенское пространство на территории польского государства.

Начиная с 2014 года, в Польше оскверняются украинские могилы, кресты и памятники. Ни центральная власть Республики Польша, ни любые другие органы, в компетенцию которых входит охрана кладбищ и памятников, не совершали никаких действий по предотвращению варварства и исправлению причиненного зла, несмотря на наличие материальных доказательств, включая записи актов, опубликованных в сети.

"Мы, авторы этого письма, с полной силой подписываем заявление союза украинцев в Польше и категорически призываем Министерство культуры и национального наследия и Институт национальной памяти публично осудить акты уничтожения и осквернения украинских могил и памятных памятников в польском государстве. Мы также ожидаем жесткой реакции от правоохранительных органов ", - говорится в обращении.

Также местная интеллигенция отметила, что они не согласны, что в Республике Польша любые могилы и поминовения оскверняются, независимо от национальности умерших, исторического времени их захоронения или даже принадлежности к воинским формированиям.