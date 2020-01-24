Платежную систему Украины до 2022 года переведут на новый стандарт, - НБУ

24 января, 2020, 10:25

Национальный банк Украины работает на проектом по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022. Его цель - модернизация финансовой инфраструктуры и улучшение конкурентоспособности Украины

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки", - рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

"Credit transfer, direct debit, различные информационные запросы, в том числе о состоянии счета, - все это мы сможем реализовать в отечественной платежной инфраструктуре в соответствии с форматом ISO 20022", - сказал он.

Планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка состоится до конца 2021 года.

"Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития", - добавили в НБУ.