Пенсионный фонд собираются объединить с фондами соцстрахования - КМУ

24 января, 2020, 15:30

Для экономии средств на содержании административного персонала Кабинет министров Украины планирует объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 24 января.

"Мы смотрим на возможность объединения Пенсионного фонда с другими фондами социального страхования для того, чтобы сэкономить на административных расходах и оптимизировать систему", - отметил глава украинского правительства, комментируя решение об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год.