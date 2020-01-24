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Espreso.tvОбществоПенсионный фонд собираются объединить с фондами соцстрахования - КМУ

Пенсионный фонд собираются объединить с фондами соцстрахования - КМУ

Для экономии средств на содержании административного персонала Кабинет министров Украины планирует объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 24 января.

"Мы смотрим на возможность объединения Пенсионного фонда с другими фондами социального страхования для того, чтобы сэкономить на административных расходах и оптимизировать систему", - отметил глава украинского правительства, комментируя решение об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год.

  • Отметим, Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Впрочем поскольку пенсионеров в Украине на 2% больше, чем официально трудоустроенных , средств от ЕСВ недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам.

  • Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.

  • Напомним, 24 января правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

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