ООН отправила более 100 тонн гуманитарной помощи на оккупированные территории ОРДЛО

24 января, 2020, 10:26

24 января на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей выехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.