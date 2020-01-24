ООН отправила более 100 тонн гуманитарной помощи на оккупированные территории ОРДЛО
24 января, 2020, 10:26
24 января на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей выехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.
- Напомним, в конце 2019-го сообщалось, что ООН собрала $82 млн на гуманитарную помощь Донбасса и планирует собрать еще $80 млн
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