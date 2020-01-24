 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоООН отправила более 100 тонн гуманитарной помощи на оккупированные территории ОРДЛО

ООН отправила более 100 тонн гуманитарной помощи на оккупированные территории ОРДЛО


фото: Укрінформ
24 января на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей выехали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.

  • Напомним, в конце 2019-го сообщалось, что ООН собрала $82 млн на гуманитарную помощь Донбасса и планирует собрать еще $80 млн

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать