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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия, ранен украинский военный

Оккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия, ранен украинский военный

В четверг, 23 января, российские войска на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Талаковки из минометов калибра 82 мм, рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; возле Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били вблизи населенного пункта Хутор Вильный из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

23 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 24 января российские оккупанты со станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

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