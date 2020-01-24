Николай Княжицкий: канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Трубы - это доказывает, что ГБР стало инструментом политической коррупции

24 января, 2020, 11:05

Международные эксперты FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях из его кабинета

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий под стенами ГБР журналистам, передает Еспресо.TV.

"Мы видим, что канадский королевский институт уже подтвердил подлинность записей Трубы, что свидетельствует, что по сути ГБР управляется непосредственно из Офиса президента по звонкам. Поэтому назначение этого лица без согласования с нашей властью было невозможно", - убежден Княжицкий.

Он также отметил, что это может быть частью общего плана реванша антимайдана, который реализуется под патронатом Кремля. Именно для того, чтобы выяснить позицию новой руководительницы ГБР, депутаты и пришли в ГБР.

"Мы предполагаем, что это могло быть частью договоренностей на российско-украинских переговорах, компрометация Майдана и закрытие всех дел против майдановцев. Очевидно, это тоже элемент коррупции, ведь буквально вчера были напечатаны исследования, которые показывают, что в рейтинге коррупции за последний год Украина не поднялась, а упала. Коррупция - это государственная централизация и это влияние на все процессы в государстве из одного кабинета, как у нас это происходит. Поэтому мы пришли поговорить с госпожой Венедиктовой, возможно, она сама отменит свой указ о назначении господина Бабикова. По крайней мере, тогда это не будет плевком в лицо семьям Небесной Сотни. И выполнит все остальные требования семей, поскольку мы с ними были на Майдане. Среди погибших много наших друзей, как и среди членов их семей, поэтому мы не можем сейчас, в этот день, быть с ними ", - отметил народный депутат.