НБУ впервые позволил страховой компании осуществлять выплаты клиентов в валюте
24 января, 2020, 16:25
Национальный банк Украины выдал страховой компании первую лицензию, на основании которой ее клиенты смогут делать взносы и получать возмещение в иностранной валюте
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Первой такой страховой компанией стала компания "Страховая компания ТАС" (принадлежит олигарху Сергею Тигипко).
"На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте", - сообщили в Нацбанке.
В НБУ надеются, что получение этой лицензии позволит увеличить привлекательность страхования жизни для клиентов и оживит конкуренцию на рынке. В частности, клиенты страховой смогут накапливать себе на старость в валюте, минимизировав таким образом риск обесценивания гривны.
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