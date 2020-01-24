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Espreso.tvОбществоНБУ впервые позволил страховой компании осуществлять выплаты клиентов в валюте

НБУ впервые позволил страховой компании осуществлять выплаты клиентов в валюте


фото: reuters
Национальный банк Украины выдал страховой компании первую лицензию, на основании которой ее клиенты смогут делать взносы и получать возмещение в иностранной валюте

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Первой такой страховой компанией стала компания "Страховая компания ТАС" (принадлежит олигарху Сергею Тигипко).

"На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ надеются, что получение этой лицензии позволит увеличить привлекательность страхования жизни для клиентов и оживит конкуренцию на рынке. В частности, клиенты страховой смогут накапливать себе на старость в валюте, минимизировав таким образом риск обесценивания гривны.

 

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