На Донбассе ранен украинский военный, оккупанты били из минометов
24 января, 2020, 18:26
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.
Пять обстрелов было открыто в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
24 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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