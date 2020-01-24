На Донбассе ранен украинский военный, оккупанты били из минометов

24 января, 2020, 18:26

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов было открыто в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

24 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.