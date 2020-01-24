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Espreso.tvОбществоЛукашенко о союзе с РФ: я не хочу стать последним президентом Беларуси

Лукашенко о союзе с РФ: я не хочу стать последним президентом Беларуси


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о незыблемости суверенитета и независимости страны и невозможности вхождения в состав РФ

По словам Лукашенко, Беларусь не может быть частью любой страны, "даже братской России".

"У нас есть своя страна. Мы суверенные и независимые. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью любой страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - цитирует Лукашенко БЕЛТА .

Президент добавил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным четко и однозначно говорил об этом.

"Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения ... Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с российским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подытожил Лукашенко.

В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.

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