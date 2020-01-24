Лукашенко о союзе с РФ: я не хочу стать последним президентом Беларуси
По словам Лукашенко, Беларусь не может быть частью любой страны, "даже братской России".
"У нас есть своя страна. Мы суверенные и независимые. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью любой страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - цитирует Лукашенко БЕЛТА .
Президент добавил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным четко и однозначно говорил об этом.
"Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения ... Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с российским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подытожил Лукашенко.
В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.
Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-