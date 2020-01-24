Крещатик в этом году планируют капитально отремонтировать: что будут делать

24 января, 2020, 09:22

В 2020 году киевская городская власть запланировала начало капитального ремонта центральной улицы столицы Крещатика

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на тендеры на Prozzoro..

По данным издания, улицу собираются модернизировать, сделать удобной для велосипедистов и людей с инвалидностью.

Также собираются провести замену асфальта, плитки и подсветку на домах.

На время ремонта улицу не будут перекрывать. Движение автомобилей будет частично ограничено только ночью.