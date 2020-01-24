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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Китае: 36 человек вылечили

Коронавирус в Китае: 36 человек вылечили

В Китае 36 пациентов с коронавирусом вылечили и выписали из больниц

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, вылечили и выписали из больницы", - говорится в сообщении.

Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.

По состоянию на 24 января в Китае сообщают о 24 смерти в провинции Хубэй и еще об одной на востоке страны, количество зараженных возросло до более 830 человек.

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