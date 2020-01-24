Календарь УПЛ будет изменен для удобства подготовки сборной Украины к Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-Лиги.
С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки сборной команды Украины к финальной части Евро-2020, общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердило изменения в календаре Favbet Лиги сезона 2019/20 годов:
- 21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020 г .;
- 22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020 г .;
- 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020 г .;
- 23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020 г .;
- туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020 г. соответственно;
- 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020 г .;
- туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020 г. соответственно;
- 31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020 г .;
- 32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020 г .;
- матчи плей-офф состоятся 20.05 и 24.05.2020 г. соответственно.
Окончательное решение о календаре весенней части сезона 2019/20 годов в Favbet Лиге и Кубке Украины примет Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.
- 22 января экс-тренер сборной Украины Олег Блохин верит в выход национальной команды из своей группы в финальной части чемпионата Европы по футболу.
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