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Espreso.tvСпортКалендарь УПЛ будет изменен для удобства подготовки сборной Украины к Евро-2020

Календарь УПЛ будет изменен для удобства подготовки сборной Украины к Евро-2020


фото: upl.ua
Клубы Украинской Премьер-Лиги пошли навстречу тренерскому штабу сборной Украины и готовы изменить календарь матчей

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-Лиги.

С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки сборной команды Украины к финальной части Евро-2020, общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердило изменения в календаре Favbet Лиги сезона 2019/20 годов:

- 21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020 г .;

- 22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020 г .;

- 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020 г .;

- 23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020 г .;

- туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020 г. соответственно;

- 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020 г .;

- туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020 г. соответственно;

- 31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020 г .;

- 32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020 г .;

- матчи плей-офф состоятся 20.05 и 24.05.2020 г. соответственно.

Окончательное решение о календаре весенней части сезона 2019/20 годов в Favbet Лиге и Кубке Украины примет Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

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