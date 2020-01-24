Какие новые кольцевые дороги появятся в Украине в 2020 году. Карта Укравтодора

24 января, 2020, 14:14

2020 году в Украине планируют построить и восстановить девять важных объездов вокруг крупных городов, которые позволят значительно разгрузить их улицы

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Отмечается, что в этом году дорожники готовятся продолжить строительство северной объездной Житомира, северной кольцевой Ривне, юго-западного обхода Полтавы, южной объездной Днепра и города Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Кроме того, начнутся работы по строительству северных обходов в городах Львов и Тернополь. На западе Украины новая кольцевая должна также появиться вокруг Берегового.

Еще одним проектом в ведомстве называют объезд города Кобеляки, который является частью национального шоссе Днепр - Решетиловка.

"Укравтодор" пишет, что также в планах есть подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации для дополнительных объездных дорог в городах Дубно, Хмельницкий, Белая Церковь, Стрый и кольцевая в Кременчуге с мостом через реку Днепр.

Общая протяженность построенных дорог должна составить 101,5 км. То есть каждая из дорог будет иметь протяженность чуть более 11 км.