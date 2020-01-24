Кабмин инициирует внедрение компенсаций в случае задержки заработных плат, - Гончарук

24 января, 2020, 13:31

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагает обязать выплачивать компенсации в случае задержки социальных и других выплат

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", - написал Гончарук.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан.

В то же время премьер не сообщил, на какой стадии разработки сейчас находится законопроект.

Также неизвестно, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.