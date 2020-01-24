Кабмин инициирует внедрение компенсаций в случае задержки заработных плат, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", - написал Гончарук.
Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан.
В то же время премьер не сообщил, на какой стадии разработки сейчас находится законопроект.
Также неизвестно, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.
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