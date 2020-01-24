Госфинансирование вузов теперь не будет зависеть от количества бюджетников, - заместитель Новосад

24 января, 2020, 17:15

Государство отходит от принципа финансирования вузов по количеству студентов, обучающихся на бюджете

Об этом на брифинге сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает Укринформ.

"Мы начинаем путь отхода государственного финансирования от количества студентов, обучающихся на бюджете. Уже в этом году этот показатель будет влиять на процентов 70-80%. И планомерно мы спустим его влияние на уровень 50%. Зато с 2020 года финансирование университетов определяет несколько показателей", - сказал Стадный.

Первый показатель, это региональный коэффициент, который будет применяться к вузам, которые расположены за пределами Киева. Так для университетов столицы этот коэффициент составит 1, для вузов Львова и Харькова - 1,03, для университетов других областных центров - 1, 07.

Стадный объяснил такой принцип тем, что поступающие обычно выбирают вузы в крупных городах, тогда как в региональных университетах качество образования может быть не хуже.

Также на государственное финансирование будет влиять показатель масштаба университета.

Следующий показатель - количество студентов в вузе, его вес, по словам Стадного за следующие три года должен снизиться до 50% в системе распределения финансирования. В то же время за одного студента, который учится на технической специальности государство будет платить больше на 60%, чем за студента экономических или гуманитарных специальностей.

"Мы стимулируем в первую очередь технические университеты не терять свой профиль, вкладываться в технические инженерные специальности, которых сегодня не хватает. И государство здесь делает шаг на встречу, поддерживая такие технические программы", - сказал Стадный.

Следующим будет показатель объема средств, которые вуз привлек от бизнеса или международных грантов.

"Если кто-то доверился деньгами университета, это непременный показатель высокой репутации. Государство должно учитывать этот показатель и так же вознаграждать тех, кто пользуется спросом у бизнеса, который делает такие заказы, или выигрывает международные гранты", - сказал Стадный.

Также будет учитываться место университета в международных рейтингах - QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings и Academic Ranking of World Universities.

Показатель, который будет действовать с 2021 - трудоустройство выпускников вузов.

"Если выпускники будут трудоустраиваться на должностях, требующих высшего образования, университет будет получать больше финансирования. Если таких выпускников меньше определенного уровня, вуз будет получать меньше", - сказал Стадный.

Так, в 2020 году финансирование по новой формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. Из них 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года, а 54 - 95-99% от бюджета 2019 года.