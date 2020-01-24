 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук пояснил, что на самом деле предполагает соглашение по поводу Укрзализныци с Deutsche Bahn

Гончарук пояснил, что на самом деле предполагает соглашение по поводу Укрзализныци с Deutsche Bahn


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии

Об этом он сообщил в Facebook .

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил он.

Также Гончарук подчеркнул, что речь идет лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! ", - подчеркнул премьер.

Также он добавил, что на завтра запланировано совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества.

А больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать