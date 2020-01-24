Гончарук пояснил, что на самом деле предполагает соглашение по поводу Укрзализныци с Deutsche Bahn
Об этом он сообщил в Facebook .
"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил он.
Также Гончарук подчеркнул, что речь идет лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци.
"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! ", - подчеркнул премьер.
Также он добавил, что на завтра запланировано совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества.
А больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.
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Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn .
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Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци" , заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будет консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
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