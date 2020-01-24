Гончарук пояснил, что на самом деле предполагает соглашение по поводу Укрзализныци с Deutsche Bahn

24 января, 2020, 12:53

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии

Об этом он сообщил в Facebook .

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил он.

Также Гончарук подчеркнул, что речь идет лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! ", - подчеркнул премьер.

Также он добавил, что на завтра запланировано совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества.

А больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.