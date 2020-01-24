Глава Луганской ОГА обратился к СНБО относительно "заглушек" против оккупационных СМИ

24 января, 2020, 18:46

Глава Луганщины Сергей Гайдай обратился к СНБО относительно обеспечения области комплексами подавления вражеского сигнала оккупационных медиа

Об этом он сообщает официальный сайт Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Информационную войну мы сегодня проиграем. Вдоль линии разграничения слышен сигнал всех сепаратистских FM-радио. Аналогичная ситуация с российским телевидением. Поэтому я обратился к секретарю СНБО Украины Алексея Данилова с просьбой о выделении мобильных комплексов, способных эффективно противодействовать враждебному сигналу", - заявил Гайдай .

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в Луганской области Владимир Горобец сообщил, что на днях должно состояться кодирование сигнала 20 самых рейтинговых украинских телеканалов. Однако на территории области принимаются 117 спутниковых каналов. Кроме того, большинство населения являются пользователями кабельных сетей, владельцы которых в основном уже заключили соответствующие соглашения с медиа-группами, которые "закрывают" свои программы, поэтому для них ситуация вообще не изменится.

Вместе с тем, были обсуждены проблемные вопросы привлечения национальных вещателей для увеличения объемов русскоязычного контента и развития сети маломощного FM-вещания вдоль российско-украинской границы и вблизи линии разграничения. Было также отмечено, что в ближайшее время в рамках международной технической помощи Луганщина получит три мощных цифровых передатчика (1 кВт).